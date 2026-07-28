Klart: Roberto Mancini tar över Italien

Nu är det slutligen officiellt.

Roberto Mancini är Italiens nya förbundskapten.

Det bekräftar förbundet på sin hemsida.

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Tidigare under dagen meddelade Italiens förbundspresident Giovanni Malagò att man ”endast väntade på en underskrift” innan Roberto Mancini kunde presenteras som ny förbundskapten.

Nu har 61-åringen skrivit på kontraktet och tar därmed över tränaruppdraget för Italiens landslag.

– Jag ansåg att det var rätt att Roberto Mancini skulle bli ny förbundskapten för landslaget, av flera olika skäl, säger Giovanni Malagò till förbundets hemsida.

I samma veva presenteras Claudio Ranieri som ny teknisk direktör. Den tidigare tränaren ersätter därmed Paolo Maldini som därmed lämnar jobbet efter blott två veckor.

Rekryteringen av en ny förbundskapten har varit minst sagt rörig. Andrea Pirlo var nära att få jobbet, innan de avslöjades att han hade nära kopplingar till det ryska spelbolaget Fonbet. Rekryteringen lades därefter ner.

Förbundet har även haft kontakt med Pep Guardiola och Antonio Conte gällande uppdraget.

Roberto Mancini gör därmed comeback i landslaget efter att tidigare ha styrt skutan mellan 2018 och 2023. Under hans ledning bärgade Italien EM-guldet 2021.