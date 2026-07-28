Mjällby är på plats i Gibraltar för att i kväll städa av matchen och ta sig till Champions Leagues tredje kvalrunda.

Allt annat vore ett megafiasko av historiska mått.

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”Även om det går lite halvknackigt för Mjällby i allsvenskan tror jag absolut på att man klarar det”.

Trots att Johan Elmander så klart har rätt tycker jag att forne landslagsanfallaren och numera upplyfta experten på Radiosporten nästan är för snäll i sina ord.

För skulle inte Mjällby lösa avancemang till Champions Leagues tredje kvalrunda i kväll vore det ett megafiasko av historiska mått.

Dels för att regerande svenska mästarna har 3-0 att gå på, men också för att de möter ett lag från Gibraltar.

Ni som kan ert Spanien vet att Gibraltar håller till längst i södra Andalusien, där man ser över till Marocko över vattnet. Gibraltar är inte Spaniens styre, utan under Storbritanniens dito. Därav namnet på klubben som Mjällby drabbar samman med i kväll.

Från division 1 södra till en match från Europaspel i höst

För det spelar ingen roll att Lincoln Red Imps F.C. vann inhemska ligan med nio poäng, ett lag från Gibraltar ska aldrig kunna mäta sig med den svenska ligamästaren.

Vi såg också hur Mjällby enkelt städade av mötet på Strandvallen med 3-0 efter 32 minuter – och när allsvenska guldracet redan är kört och att drömmen om Europa nästa år redan nu börjar se snårigt ut efter de halvdana första 14 omgångarna i allsvenskan så är det så klart bara att gå all in på sommarens Champions League-kval.

Avancemang i kväll innebär att Maif som sämst spelar Conference League till hösten. Inte illa pinkat för laget från Listerlandet som 2018 lirade i division 1 södra.

Fotnot: Avspark 18:00 på Europa Point Stadium.