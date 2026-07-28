Här säger VM-spelaren farväl – uppges klar för Serie A

Eray Cömert spelade VM för Schweiz den här sommaren.

På sitt Instagramkonto säger han nu adjö till Valencia – och allt talar nu för en flytt till Serie A och Torino.

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Det har senaste dagarna spekulerats mycket kring att Eray Cömert kommer krita på för Torino.

Nu talar allt för detta då mittbacken själv gått ut på sitt Instagramkonto och berättat att han lämnar klubben.

28-åringen som i somras spelade VM för Schweiz väntas presenteras för Torino inom kort och därmed är han den andra Valenciaspelaren den här sommaren som lämnar klubben för Serie A, detta då trotjänaren Thierry Correia skrivit på för Venezia som slog Galatasaray med hela 3-0 under måndagskvällen.

Tidigare under tisdagen rapporterade också FD hur Valencias mittback och lagkapten Cesar Tarrega jagas av italienska ligamästarna Inter.