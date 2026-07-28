Klart: Josko Gvardiol förlänger med Manchester City

Det nya kontraktet är påskrivet.

Josko Gvardiol har förlängt med Manchester City till 2031.

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Josko Gvardiol startade drygt hälften av matcherna i fjol till följd av ett benbrott han ådrog sig under vintern. Mot slutet av säsongen var kroaten tillbaka i startelvan för Manchester City.

Nu belönar klubben försvaren med en kontraktsförlängning. Det nya avtalet sträcker sig till 2031.

– Jag har känt så mycket kärlek och respekt under mina tre år här, och det är något jag aldrig tar för givet, säger Gvardiol till Citys hemsida.

24-åringen anslöt till Manchester City från RB Leipzig 2023 och har spelat totoalt 122 matcher alla tävlingar för den engelska storklubben.

