Klart: Josko Gvardiol förlänger med Manchester City
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Det nya kontraktet är påskrivet.
Josko Gvardiol har förlängt med Manchester City till 2031.
Josko Gvardiol startade drygt hälften av matcherna i fjol till följd av ett benbrott han ådrog sig under vintern. Mot slutet av säsongen var kroaten tillbaka i startelvan för Manchester City.
Nu belönar klubben försvaren med en kontraktsförlängning. Det nya avtalet sträcker sig till 2031.
– Jag har känt så mycket kärlek och respekt under mina tre år här, och det är något jag aldrig tar för givet, säger Gvardiol till Citys hemsida.
24-åringen anslöt till Manchester City från RB Leipzig 2023 och har spelat totoalt 122 matcher alla tävlingar för den engelska storklubben.
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