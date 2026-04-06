Beskedet: Succéduon i Blåvitt redo till premiären

Nu har Blåvitt presenterat sin trupp till matchen.

Under måndagen fortsätter den allsvenska premiäromgången. IFK Göteborg gästar IF Elfsborg på Borås Arena och nu har Blåvitts matchtrupp presenterats.

Sedan tidigare har det funnits frågetecken kring spelare som Tobias Heintz, Max Fenger och Noah Tolf. Den sistnämnde är inte uttagen på grund av muskelskada. Däremot är både Heintz, som känt av skada, och Fenger, som varit sjuk, med i truppen.

Utöver Tolf saknas även Arbnor Mucolli, Ramon Pascal Lundqvist, Lucas Kåhed, Jonathan Rasheed och Viktor Andersson.

Matchen mellan Elfsborg och IFK Göteborg startar 14.00.

IFK Göteborgs premiärtrupp

Elis Bishesari, Fredrik Andersson, August Erlingmark, Rockson Yeboah, Jonas Bager, Sebastian Clemmensen, Imam Jagne, Max Fenger, Saidou Alioum, Tobias Heintz, David Kruse, Filip Ottosson, Alexander Jallow, Felix Eriksson, Gabriel Ersoy, Kolbeinn Thordarson, Oliver Månsson, Benjamin Brantlind, Adam Bergmark Wiberg, Tiago Coimbra