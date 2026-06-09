Uppgifter: Celtic har kontaktat Brøndby angående Tahirović

Benjamin Tahirović kan vara på väg bort från Brøndby.

Detta då Celtic har kontaktat den danska klubben angående bosnier-svensken.

– Celtic vill verkligen ha Benjamin Tahirović, säger transferjournalisten Gianluca Di Marzio.

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Som ung var Benjamin Tahirovic, 23, en av Sveriges högst skattade talanger när han lämnade Vasalund för Roma under vintern 2021.

Under den senaste tiden har mittfältaren, som har valt spel för Bosniens landslag, spelat sin fotboll i danska Brøndby. Där bestod den gångna säsongen av en del turbulens då han under en period petades från A-laget till följd av disciplinära skäl.

Under slutet av säsongen var han dock tillbaka. Nu kan han vara på väg bort från klubben.

Enligt danska Tipsbladet är Celtic intresserade av att värva Tahirovic och enligt transferjournalisten Gianluca Di Marzio har den skotska storklubben redan tagit kontakt med Brøndby angående just detta.

– Celtic vill verkligen ha Benjamin Tahirović. De gillar honom väldigt mycket, men jag kan naturligtvis inte garantera att de kommer att slutföra en affär med Brøndby och värvar honom, säger Di Marzio till SpilXperten och fortsätter:

– Jag vet att Celtic har kontaktat Brøndby för att få information om bland annat Tahirovićs prislapp och möjligheterna att värva honom. Allt jag kan säga är att Celtic verkligen vill ha honom och fortsatt arbetar för att få till en övergång.

Benjamin Tahirović avtal med Brøndby sträcker sig fram till sommaren 2028.