Officiellt: José Mourinho presenterad av Real Madrid

Det har varit en illa dold hemlighet.

Nu är det klart.

José Mourinho tar över Real Madrid för andra gången i sin karriär.

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Under den senaste tiden har allting pekat på att José Mourinho återvänder till den spanska huvudstaden för att träna Real Madrid för andra gången i sin karriär.

Nu bekräftar Benfica att så blir fallet – då portugisen köps loss för 15 miljoner euro, eller 160 miljoner kronor.

”Real Madrid har formellt uttryckt sin avsikt att värva José Mourinho för en summa av 15 miljoner euro, och tränaren har gett sitt godkännande. Tack, José Mourinho”, skriver Benfica på plattformen X.

Att José Mourinho skulle presenteras som ny tränare för ”Los Blancos” har egentligen bara varit en tidsfråga. Så sent som i helgen förklarade nämligen den omvalde presidenten Florentino Perez att portugisen var klar för klubben.

Förra gången José Mourinho tränade Real Madrid var mellan 2010 och 2013.