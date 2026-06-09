Rolfö petades igen: ”Köper inte riktigt den anledningen”

GÖTEBORG. Fridolina Rolfö petades ur den svenska startelvan för andra matchen i rad denna samling.

Detta delvis till följd av en lång skadehistorik, enligt förbundskapten Tony Gustavsson.

– Jag tycker att jag har gjort det bra i United på slutet, svarar Rolfö efter matchen mot Italien.

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De låg under med 2-0 när matchuret visade 69 spelade minuter.

En minut senare hade Hanna Lundqvist stångat in reduceringen innan Fridolina Rolfö tryckte upp kvitteringen mot Italien i nättaket endast tre minuter senare.

Detta efter att Manchester United-stjärnan fått inleda sin andra raka match på bänken för det svenska landslaget under juni-samlingen.

– Jag var supertaggad på att spela och fick lite fler minuter den här gången. Jag gillar den positionen jag kom in i och kände att jag var delaktig i spelet. Jag kände att jag var supertaggad och kunde bidra i dag, det var jättekul, säger Rolfö efter matchen.

När förbundskapten Tony Gustavsson fick frågan om varför 32-åringen inte spelades från start i dag heller löd svaret:

– Hon var borta nio dagar från fotbollen efter att ha dragit ut visdomständerna. Hon har också en skadehistorik som jag tycker synd om henne för. Hon har gjort runt 20 90-matcher de senaste tre åren och varit tillgänglig i 50 av 150 matcher, sade Gustavsson.

– I den här samlingen var det en bra roll för henne och hon tog det väldigt bra. Sen när vi står här i höst hoppas jag att hon har gjort det super och fått många matcher. Jag hoppas att hon har fått spela mycket centralt då också för där gör hon det allra bäst, fortsatte han.

Svaret: ”Synd att det inte syns”

Det är inte Rolfö själv säker på om hon går med på.

– Det här året har det känts bättre och bättre och jag är i bra form. Jag vet inte riktigt om jag köper den anledningen. Jag tycker att jag har gjort det bra i United på slutet, fått mycket speltid och presterat bra. Det är synd att det inte syns, förklarar hon för Sportbladet.

Huruvida United-spelaren ser sig själv som en startspelare till höstens playoff-matcher menar hon inte är hennes beslut att fatta.

– Det beslutet ligger inte i mina händer. Jag försöker göra allt jag kan och jag tycker att jag visar bra attityd och att jag vill. I slutändan är det upp till Tony, berättar Rolfö för tidningen.