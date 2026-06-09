Fiaskot: Sverige slutar trea i gruppen – kryssade mot Italien

Sverige var piskade till seger hemma mot Italien.

Det lyckades man inte med – trots två snabba mål i den andra halvleken.

Det oavgjorda resultatet innebär att Sverige slutar trea i VM-kvalgruppen.

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Efter dubbla förluster mot Danmark stod det klart att det svenska damlandslaget inte längre hade chans att nå VM genom en direktplats i kvalet.

Däremot var man piskade till seger mot Italien hemma i Göteborg om man ville sluta tvåa i gruppen och skaffa sig ett bättre utgångsläge i playoff-spelet.

På Gamla Ullevis gräs skulle det dock börja klart bäst för bortalaget.

Efter 36 minuter kombinerade sig Italien fram till ett inspel i den svenska boxen. När bollen väl var där missade såväl Bella Andersson som Smilla Holmberg bollen vilket ledde till att Elisabetta Oliviero kunde raka in 1-0 via Falk och ribban.

– De ska kunna ta bort den där bollen, sade expertkommentator Hanna Marklund i SVT:s sändning.

Strax före domarens halvtidsvissla skulle också 2-0-målet komma för ”Gli Azzurri”, via en välplacerad nick av Martina Piemonte.

Den andra halvleken var mållös i fram till att matchuret visade 70 spelade minuter. Då slog Nildén in en hörna som nickades vidare av Julia Zigiotti Olme innan den hamnade hos Hanna Lundkvist som skallade in reduceringen från nära håll.

Tre minuter senare skulle även kvitteringsmålet komma. Även denna gång slog Nildén in hörnan från höger och målet kom på andrabollen, men från Fridolina Rolfö som dundrade upp den i nättaket.

Något ledningsmål skulle dock inte komma för svensk del vilket innebär att man slutar trea i sin VM-kvalgrupp – bakom Italien och Danmark.