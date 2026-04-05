Billborns besked: ”Tolf kommer inte vara med mot Elfsborg”

I morgon spelar IFK Göteborg allsvensk premiär.

Då kommer inte Noah Tolf att vara tillgänglig för spel.

– Jag är inte benägen att chansa med honom, säger Stefan Billborn till Sportbladet.

Under söndagen genomförde IFK Göteborg sin sista träning inför måndagens match mot IF Elfsborg.

Till premiären, som spelas på Borås arena, kommer man dock att behöva klara sig utan sin vänsterback Noah Tolf. Det berättar huvudtränare Stefan Billborn efter träningspasset, som Tolf inte var en del av.

– Tolf kommer inte vara med mot Elfsborg. Han är inte borta två månader, men jag vet inte om han är tillbaka till nästa omgång. Jag är inte benägen att chansa med honom, säger tränaren Stefan Billborn till Sportbladet.

På annat håll meddelar dock Tobias Heintz att han, trots smällen tidigare i veckan, känner sig redo inför premiären.

– Jag är redo. Jag fick en liten känning i fredags som gjorde mig lite stel. Det är något jag har känt av tidigare. Men med en träningsledig dag blev det bra, förklarar norrmannen.

Vad gäller Max Fenger är det inte helt säkert att han kommer till start i morgon, om man lyssnar till Billborn.

– Jag är inte doktor och är det något speciellt så kommunicerar vi det på hemsidan. Men man kan se att han inte är 100, avslutar han.

Matchen mellan Elfsborg och IFK Göteborg har avspark klockan 14.00 i morgon.





