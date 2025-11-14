Tobias Heintz vände tillbaka till Sverige – då blev det succé med en gång.

Men bakom framgången ligger en tro från tränarduon Stefan Billborn och Joachim Björklund.

– De ger mig massor av självförtroende, säger Heintz till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Åtta mål och tio assist blev resultatet när den 27-åriga norrmannen Tobias Heintz vände tillbaka till Sverige och allsvenskan efter en fyra år lång frånvaro. Men i stället för att vända tillbaka till BK Häcken, som Heintz representerade under 2021, föll valet på lokalrivalen IFK Göteborg och en återförening med tränarduon Stefan Billborn och Joachim Björklund.

– Jag har sagt det innan, och jag säger det igen; det är den bästa tränaren jag har haft i min karriär hittills. Jag tror inte att man kunde ha någon bättre, säger han till FotbollDirekt.

Heintz, Billborn och Björklund kamperade tillsammans i norska Sarpsborg under säsongen 2022, i vad som blev den norska mittfältarens bästa poängmässiga säsong någonsin (15+6).

– Vi vet exakt var vi har varandra. De vet vad de kommer att få från mig och jag vet vad jag kommer få från dem. Det är en bra matchning. Nu kan ingen säga att det bara var en säsong. Nu är det två i rad tillsammans när det har gått så pass bra, säger 27-åringen och fortsätter att hylla tränarduon:

Heintz. Foto: Bildbyrån

– De ger mig massor av självförtroende. Jag vet att jag kommer vara en viktig spelare för dem oavsett. Det gick lite sämre i början när det gäller poäng, men de fortsatte bara att pusha på och pusha på. ”Du vet vad du kan göra. Fortsätt, fortsätt. Du vet att du är vår viktigaste spelare” och bara byggde ett självförtroende genom hela säsongen och det gav resultat. De har så pass stor tro på mig i deras lag.

IFK Göteborg slutade på en fjärdeplats i allsvenskan 2025, klubbens bästa placering på nio år (2916).