Blåvitts besked: Stjärnan borta på obestämd tid

Tobias Heintz blir borta på obestämd tid.

Anledningen är att det uppstod komplikationer vid ”Blåvitt”-stjärnans dotters förlossning.

”Alla i IFK Göteborg vill uttrycka sitt fulla stöd till familjen”, skriver klubben.

Foto: Bildbyrån

För drygt en vecka sedan föddes IFK Göteborg-spelaren Tobias Heintz och fästmön Victorias dotter. Komplikationer uppstod vid födseln, meddelar IFK Göteborg, och stjärnan kommer att bli borta ”på obestämd tid”.

”Tobias och fästmön Victoria fick sin dotter för drygt en vecka sedan och i dagsläget mår de efter omständigheterna bra.”, skriver ”Blåvitt” i ett uttalande.

”Alla i IFK Göteborg vill uttrycka sitt fulla stöd till familjen och i ett läge som detta är fotbollen långtifrån viktigast.”

”Vi ber alla om hänsyn för familjen och att de ska få fokusera helt på att vara tillsammans i denna stund. Tobias kommer tills vidare inte att vara tillgänglig för träning eller intervjuer, och eventuella frågor hänvisar vi till sportsliga ledningen.”

Tobias Heintz avstod IFK Göteborgs träningsläger i Spanien tidigare i januari i väntan på dotterns födsel.

