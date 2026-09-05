Blytung förlust för HBK – allt närmare superettan

Halmstad var piskade att vinna mot Degerfors under lördagen.

Istället blev det en förlust för hallänningarna – som kommer allt närmare nedflyttning.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Degerfors och Halmstad gjorde upp om tre dyrbara poäng i bottenstriden. Det blev hemmalaget Degerfors som la vantarna på samtliga pinnar.

Med kvarten kvar vid när resultattavlan visade 0–0 bröt värmlänningarna dödläget.

Nyförvärvet Noel Milleskog byttes ut i förmån för Ludvig Fritzson. Bara några minuter senare höll sig mittfältaren framme och satte 1–0 för Degerfors. I den 88:e minuten punkterade hemmalaget definitivt matchen när en annan inhoppare i form av Nahom Netabay sköt in 2–0.

Resultatet innebär att Halmstad nu har åtta poäng upp till säker mark i allsvenskan med tio omgångar kvar att spela. Degerfors tar samtidigt tre viktiga poäng i sin jakt på nytt kontrakt.

Värmlänningarna innehar alltjämt kvalplatsen på samma poäng som Kalmar FF, med en match mer spelad.