JUST NU: Anfallsduon visar vägen för Sverige

Sverige vann sin Nations League-premiär när de tog emot Rumänien.

Det blev en 2–1-seger efter mål från både Alexander Isak och Viktor Gyökeres.

– Det kändes bra. Jag var rätt så involverad och fick mycket boll, det var kul att spela, säger Gyökeres till Viaplay.



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Det svenska anfallsparet Alexander Isak och Viktor Gyökeres visade vägen när Sverige säkrade segern i Nations League-premiären mot Rumänien.

I Viaplay-studion gav experten Erik Niva höga betyg till Premier League-stjärnorna..

– Han var riktigt bra. Betygsmässigt hamnar Isak ett hak högre upp än Gyökeres, det blir fyra plus, säger Niva efter matchen i Viaplay-studion.

Trots att Gyökeres klev av banan innan slutsignalen var det inget fel på formen. Förbundskapten Graham Potter förklarar att byte handlade om att hantera belastningen.

– Alex är i fantastisk form, troligen den bästa formen han varit i på väldigt länge. Han spelar regelbundet i Premier League och är i en bra fysisk fas. Viktor har inte spelat lika mycket på sistone, så anledningen till bytet var att lätta på hans belastning idag, säger Potter i Viaplay-studion.

Gyökeres blickar mot nästa match

– Det kändes bra. Jag var rätt så involverad och fick mycket boll, det var kul att spela, säger Gyökeres till Viaplay.

Nu väntar nästa utmaning för landslaget när Polen står för motståndet på måndag.

– Det ska bli kul. Vi vill alltid spela matcher och nu ska vi se till att ta en till seger, avslutade anfallaren.