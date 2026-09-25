JUST NU: Sverige vinner Nations League-premiären

Under fredagskvällen klev Sverige in i Nations League-gruppspelet.

Förväntningarna var höga inför Blågults första landskamp sedan VM-uttåget i somras.

Graham Potters lag lyckades svara upp mot de stora förhoppningarna.

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Sverige tog tre poäng i Nations League-premiären efter en 2–1-vinst mot Rumänien.

Det var anfallsduon som visade vägen – Alexander Isak slog till först innan Viktor Gyökeres sköt segermålet i nät. PSV-spelaren Dennis Man stod för gästernas enda mål.

Det har gått några månader sedan det tunga 0–3-uttåget mot Frankrike i VM. Efter att Victor Nilsson Lindelöf nyligen hyllat stämningen i truppen syntes resultatet av gruppdynamiken direkt ute på planen.











