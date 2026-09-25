Chelsea anklagas av FA efter diskriminerande ramsor

Engelska fotbollsförbundet har formellt anklagat Chelsea för regelbrott.

Detta efter att delar av klubbens bortasupportrar ska ha sjungit diskriminerande och religiöst kränkande ramsor under londonderbyt mot Fulham i augusti.

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Incidenten utspelade sig i den nionde matchminuten under Chelseas 3–2-seger borta mot lokalkonkurrenten Fulham den 24 augusti.

Enligt Engelska fotbollsförbundet (FA) har Chelsea brutit mot regel E21 genom att misslyckas med att förhindra att deras supportrar uppträdde på ett kränkande, stötande och diskriminerande sätt med anspelningar på religion eller tro.

Klubben gick själv ut till sina supportrar kort efter matchen och fördömde beteendet efter att ha tagit emot flera anmälningar om sekteristiska ramsor från bortasektionen. Chelsea underströk då att alla former av diskriminering är helt oacceptabla och att de ansvariga riskerar hårda straff.

Det är inte första gången klubben drabbas av liknande problem. Så sent som 2021 fördömdes en supporter för sekteristiska påhopp mot Aston Villas skotske landslagsspelare John McGinn.