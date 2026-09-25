Nobbar Mbappé – legendaren utser sin Ballon d’Or-favorit

Kylian Mbappé har rötter i Kamerun och hoppades på stöd från den afrikanska kontinenten inför Ballon d’Or.

Men den kamerunske legendaren Samuel Eto’o väljer i stället att ge sin röst till Barcelonas stjärnskott Lamine Yamal.

– Vår hjärtas Ballon d’Or, säger Samuel Eto’o.

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Kylian Mbappé har på senare tid understrukit sin starka koppling till sin pappa Wilfrieds hemland Kamerun. I en intervju med Radio France Internationale berättade Real Madrid-stjärnan nyligen att han hoppas kunna vinna Ballon d’Or och tillägna priset till fansen på den afrikanska kontinenten.

Men trots Mbappés kamerunska rötter har han inte lyckats övertyga Kameruns främsta fotbollsikon genom tiderna, Samuel Eto’o.

I stället kliver den tidigare Barcelona-anfallaren ut och hyllar 19-årige Lamine Yamal på sin Instagram.

– Vår hjärtas Ballon d’Or. Geni, modig, talangfull.. Men oavsett vem som vinner, finns det en sak som redan är säker; precis som Ousmane (Dembele), är du redan en Ballon d’Or för våra hjärtan. Fortsätt att få oss att drömma, skriver Samuel Eto’o om Lamine Yamal på Instagram.