Han spelar i allsvenskans bästa lag.

Nu ska Bork Bang-Kittilsen göra upp om en seger i U20-VM med Norge – mitt under brinnande guldstrid.

– All respekt till Mjällby som låter mig åka, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigare i veckan som det stod klart att Mjällby AIF:s sommarförvärv, Bork Bang-Kittilsen, blev uttagen i Norges trupp till U20-VM. Detta trots att han har dragits med ryggproblem under den senaste tiden.

– Jag hinner bli spelklar och det är självklart jätteroligt. Jag har varit med i processen med kval och allting sådant. Det är kul att kunna fullfölja det här. Det sätter jag stort pris på, säger han till Fotbollskanalen.

2025 års upplaga U20-VM anordnas i Chile och Norge har lottats in i en grupp med Nigeria, Colombia och Saudiarabien.

– Det är tufft motstånd, med det ska bli väldigt roligt att uppleva en så stor turneringen. Det är inte så många som får uppleva det i livet. Det är kul att få den här chansen.

Noterbart i sammanhanget är att mästerskapet spelas under september och oktober månad, mitt under brinnande guldstrid för laget från Listerlandet.

– All respekt till Mjällby som låter mig åka. Lyckligtvis har vi många bra spelare, så det gick bra, och de unnar mig den ”once in a lifetime”-möjligheten, avslutar 20-åringen.





