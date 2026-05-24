Castegrens kritik efter avstängningen: ”Det är sjukt”

Henrik Rönnlöf Castegren var tillbaka mot Gais efter att ha varit avstängd i två matcher.

Upprinnelsen till straffet var att Sirius-kaptenen firat med en obscen gest mot Malmö FF.

– Hur processen har skötts från Disciplinnämnden och Riksidrottsnämnden är väldigt oprofessionell, säger Castegren efter en 2–1-seger mot Gais.

IK Sirius tog ytterligare en seger i allsvenskan och drygar ut sin serieledning. Söndagens hemmamatch mot Gais slutade 2–1 efter ett läckert mål av Victor Ekström.

Dessutom var Sirius-kaptenen Henrik Rönnlöf Castegren tillbaka efter att ha varit avstängd i två matcher. 30-åringen njöt av att få spela igen.

–Jag har sagt det innan, det kändes lite som en ko på grönbete. Det var jättehärligt att vara tillbaka, säger Rönnlöf Castegren efter matchen.

Hur upplever du matchen?

– En väldigt bra start med hög intensitet första 15 och vi för utdelning. Sedan är Gais ett bra lag och bra på det de gör. Vi kanske går ner oss lite.

Något kaptenen inte var nöjd över var kvaliteten på Studenternas konstgräs.

– Framför allt med värmen och den här planen som är överlägset sämst i allsvenskan så blir det svårt att bedriva något vettigt spel i vissa stunder. Sedan får vi ett väldigt viktigt mål innan halvlek.

På vilket sätt är det den sämsta planen?

– Den är sträv och den ligger ner. Vattnet tas inte upp utan sjunker bara igenom granulatet så att den ständigt är torr och sträv.

Kritisk till Disciplinnämnden och Rin

Han var inte bara kritisk till hemmaborgens underlag utan även hur hans avstängning har hanterats. Det var i matchen mot Malmö FF som Castegren firade med en obscen gest. Det dröjde ett tag innan straffet kom, vilket blev två matchers avstängning. Den 8 maj valde Sirius att överklaga domen.

– Jag har väl släppt det utifrån att jag är tillbaka på planen men hur processen har skötts från Disciplinnämnden och Riksidrottsnämnden (Rin) är väldigt oprofessionell. Det har varit väldigt ovisst och det är sjukt att jag står här idag och ännu inte har fått ett svar på vår överklagan.

Castegren förklarar att han önskar bättre kommunikation från de beslutsfattande organen.

– Att straffet är oproportionerligt sedan hur de har hanterat det sett till våra förberedelser inför match, att information kommer ut väldigt sent. Jag tycker inte det är lika professionellt som allt annat inom svensk fotboll ska vara, så det är tråkigt, avslutar han.

REPORTER: Arvid Larsson