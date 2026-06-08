Uppgifter: Svenske supertalangen återvänder till Tyskland
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Under den gångna säsongen har Jonah Kusi-Asare varit utlånad till Fulham.
Nu ser han ut att återvända till den tyska giganten Bayern München, enligt uppgifter.
Det var inför säsongen 2025/26 som det stod klart att den före detta AIK-anfallaren Jonah Kusi-Asare lånades ut till Fulham – från Bayern München.
Då skrevs en köpoption i talangens låneavtal som sträcker sig fram till slutet av juni.
Med sju matcher i Premier League ser dock Kusi-Asare ut att återvända till Bayern München. Enligt Talksport kommer detta att bli verkligt när hans avtal med London-klubben löper ut.
När 18-åringen såldes till Bayern München från AIK skrev han på ett kontrakt som sträcker sig fram till 2027.
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