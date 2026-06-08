Klart: Oscar Hiljemark får sparken från Pisa

Han tillträdde i vintras.

Nu är Oscar Hiljemarks tid i Pisa förbi.

Under måndagen står det klart att svensken får sparken från jobbet som huvudtränare.

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Under uppmärksammade former flyttade Oscar Hiljemark från Borås och Elfsborg till Italien och Pisa under vintern.

Sedan dess har det dock inte gått svenskens väg då hans lag endast vann en av 15 matcher vilket innebar degradering från Serie A.

Under den senaste tiden har det också spekulerats mycket om den före detta svenska landslagsspelarens framtid i klubben.

I dag, måndag, står det klart att han entleidgas från sin tjänst med omedelbar verkan.

”Pisa Sporting Club meddelar att Oscar Hiljemark har entledigats från sin tjänst som huvudansvarig tränare för A-laget”, skriver den nyligen degraderade Serie A-klubben på sin hemsida och fortsätter:

Klubben tackar tränaren och hans medarbetare, Fredrik Ahlstrand och Javier Agenjo, för den professionella resa de delat tillsammans och önskar dem all lycka i den fortsatta karriären”.