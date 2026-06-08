Eriksens första ord efter kollapsen: ”Är hemma med familjen”

I går föll Christian Eriksen ihop på planen – för andra gången i sin karriär.

Nu uttalar sig dansken om den oroväckande incidenten.

”Jag mår bra och min återhämtning har redan börjat”, skriver han i ett inlägg på Instagram.

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Under Danmarks träningsmatch mot Ukraina i går, söndag, hände det som inte fick hända – igen.

För andra gången föll Christian Eriksen ihop på planen, precis som i matchen mot Finland under EM 2021. Den stora skillnaden denna gång var att 34-åringen har en inopererad ICD-enhet som kan ingripa vid allvarliga hjärtrubbningar, vilket var precis det som hände.

I dag, måndag, uttalar sig Eriksen för första gången om incidenten på Odense Stadion.

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”Jag vill låta alla veta att jag mår bra och att jag är hemma med min familj. Som ni säkert kan föreställa er har det haft en stor påverkan på både mig och min familj att få en stöt från min ICD, men jag vill försäkra alla om att detta var en annan situation än det som hände 2021. Jag mår bra och min återhämtning har redan börjat”, skriver han i ett inlägg på Instagram.

”Förutom att jag är tacksam för stödet och hjälpen från alla spelare och det medicinska teamet på planen, är jag också otroligt tacksam mot de läkare som har tagit hand om mig och mitt hjärta genom åren. Tack vare deras expertis gjorde min ICD precis det den var konstruerad för att göra: skydda mig när jag behövde det”, fortsätter han.

”Just nu ligger mitt fokus på att återhämta mig, tillbringa tid med min familj, åka på semester och spela fotboll med mina barn”.