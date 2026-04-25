Därför gör Ladefoged succé i VSK: ”Behövde en nystart”

Han lyckades inte slå i Danmark – men gör succé i allsvenskan.

Det väljer Mikkel Ladefoged att tacka flytten till Västerås för.

– Jag har utvecklats enormt sedan jag kom hit till en klubb som tror på mina kvaliteter, säger anfallaren till Tipsbladet.

Tiden i Sønderjyske, Esbjerg och Naestved BK blev inte precis som Mikkel Ladefoged, 22, hade tänkt sig.

Därför valde han, under vintern 2025, att flytta till Sverige och Västerås SK. Efter en skadefylld säsong i superettan har den 201 centimeter långa spjutspetsen stått för en succéartad säsongsinledning i allsvenskan – där han har gjort fem mål på de inledande fyra matcherna.

Det väljer dansken att tacka flytten till ett annat land för.

– Jag kan inte klaga. Det går riktigt bra och jag tycker själv att jag har fått en väldigt fin start på säsongen. Jag klagar inte, säger han Tipsbladet och fortsätter:

– Det betyder mycket. Jag vet själv hur bra jag är. Jag behövde en nystart när jag tog steget till Sverige, för det var som att jag inte kunde hitta rätt i Danmark då. Men jag har utvecklats enormt sedan jag kom hit till en klubb som tror på mina kvaliteter.

”Jag konstant hungrig efter fler mål”

Så sent som i onsdags stod Ladefoged för ett hattrick i matchen mot BK Häcken. Det berättar han inte kom som en chock, då hans arbete till stor del handlar om att göra mål.

– Jag tror att det är typiskt för en anfallare. När det första målet kommer ger det en extra adrenalinkick. Då känner man att man får 10–15 procent mer energi och kan ana att målen väntar. Jag är konstant hungrig efter fler mål, jag nöjer mig inte med det första, avslutar han.

I morgon, söndag, ställs Västerås SK borta mot Brommapojkarna i den femte allsvenska omgången. Matchen har avspark klockan 16.30.