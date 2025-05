Diabate efter hattrick-showen: ”Mycket tacksam”

Ibrahim Diabate gjorde ett mål med Västerås SK i fjolårets allsvenska.

Igår gjorde han tre stycken i samma match mot Halmstads BK.

– Jag har väntat länge – till slut fick jag utdelning, säger han till GP.

Efter åtta allsvenska omgångar hade Halmstads BK tagit tio poäng och befann sig på en tolfteplats i tabellen.



Två placeringar nedanför, på 14:e-plats, befann sig Gais med sina åtta poäng.



Under onsdagskvällen ställdes de två lagen mot varandra på Örjans Valls gräs, då hade Ibrahim Diabate show.



I den 27:e minuten gjorde han 1-1 genom att nicka in bollen i öppet mål efter att Gustav Lundgren träffat ribban med en nick.



Därefter dröjde det till den 48:e minuten innan han gjorde sitt andra. Denna gång assitsterade Matteo De Brienne med en läcker crossboll längs marken som anfallaren stötte in.



Det var inte slut där. Med nio ordinarie minuter kvar att spela sprang han sig fri, sög ner en långboll, och dundrade in 3-1 vid den bortre stolpen. För sin insats hyllas han av tränare Fredrik Holmberg:



– Jättebra match. Så kul att han fick göra det. Vi har känt länge att han har det i sig, och nu gjorde han alla tre. Det var hans dag i dag och han förtjänar det, för han jobbar så hårt jämt. Jag är väldigt glad för hans skull. En fin kille, säger tränaren till GP.



Anfallaren själv är mycket nöjd, men samtidigt ödmjuk, efter sin prestation.

– Jag jobbar hårt för det, så det betyder mycket för självförtroendet, säger han och berättar hur länge han har väntat på islossningen.



– Jag har väntat länge – till slut fick jag utdelning, avslutar han.



I nästa match ställs Gais mot Öster borta. Den spelas på söndag, med avspark 16.30.