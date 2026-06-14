Brasiliens missräkning – tappade poäng i premiären

Brasilien ställdes mot Marocko i VM:s första gruppomgång.

Matchen slutade 1–1.

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Natten till söndagen gick Brasilien in i VM 2026. Då stod Marocko för motståndet. Den afrikanska nationen skrev historia när de tog sig till en semifinal i VM i Qatar 2022.

Marockanerna chockade mesta mästarna Brasilien i den 21:a minuten. Ismael Saibari tog sig förbi flera motståndare och placerade in 1–0.

Ledningen varade inte länge då Vinicius Junior kvitterade tio minuter senare.

– Brasilien har börjat vända sig om till den förväntade stilen. Joga Bonito. Men det är Marocko som har ställt fler frågor i en pulserande första halvlek av fotboll, sa Sky Sports-kommentatorn Laura Hunter.

Andra halvlek förblev mållös och Brasilien och Marocko fick dela på varsin poäng. Brassarna ställs härnäst mot Haiti och Marocko möter Skottland.