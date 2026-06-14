Klart: Yaya Toure tar över Slovan Bratislava

Yaya Toure, 43, har fått ett nytt jobb.

Han tar över Slovan Bratislava.

– Kan jag knappt vänta tills vi börjar arbeta tillsammans på måndag, säger han på klubbens hemsida.

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Efter en framgångsrik spelarkarriär har Yaya Touré arbetat som assisterande tränare i bland annat Olimpik Donetsk, Akhmat Groznyj, Standard Liège och Saudiarabiens landslag.

På lördagen kom beskedet att 43-åringen tar över som huvudtränare i slovakiska mästarklubben ŠK Slovan Bratislava.

Touré uppges vara glad över det nya förtroendet.

– Ärligt talat kan jag knappt vänta tills vi börjar arbeta tillsammans på måndag, säger han på klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag vill bygga vidare på det samtidigt som jag tillför något nytt och unikt från mig själv. Fotboll är allt för mig. Jag älskar utmaningar och är oerhört entusiastisk över att få träna en fantastisk klubb med fin historia, en vacker arena och höga ambitioner.

Touré är mest förknippad med Manchester City där han spelade 316 matcher