Så startar Brasilien och Marocko i VM-premiären

Brasilien och Marocko kliver in i VM.

Då jagar Brasilien ett nytt VM-guld.

Här är kvällens elvor.

Foto: Bildbyrån

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Brasilien och Marocko inleder grupp C i sommarens världsmästerskap.

Brasilien går in i turneringen med siktet inställt på ett sjätte VM-guld, medan Marocko hoppas kunna bygga vidare på succén från 2022, då nationen sensationellt slutade fyra.

När startelvorna presenterades stod det klart att Brasiliens förbundskapten Carlo Ancelotti satsar på Brentfords formstarke Igor Thiago längst fram i anfallet.

Matchen har avspark 00:00 svensk tid.

Startelvor:

Brasilien: Alisson – Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Roger Ibanez – Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paqueta – Raphinha, Igor Thiago, Vinicius Junior.

Marocko: Yassine Bounou – Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui – Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui – Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss – Ismael Saibari.