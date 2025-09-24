Djurgårdens bakslag – sjukdom i laget

Djurgården har drabbats av en nytt bakslag.

Influensan har slagit till mot laget och gjorde att tre spelare inte deltog i onsdagens träning.

– De var sjuka i går också, säger tränare Jani Honkavaara, till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Djurgården har nio raka matcher utan förlust och jagar en åtråvärd Europaplats. Inför de sista sex omgångarna ligger laget på sjunde plats i tabellen, fem poäng bakom tabelltrean AIK.

Inför måndagens möte med Sirius går det sjukdom i truppen. Influensa har spridit sig i truppen och på onsdagens träning saknades både Jacob Rinne, Mikael Marques och Ahmed Saeed, meddelar Fotbollskanalen.

– De var sjuka i går också. Det är influensa i truppen, säger tränaren Jani Honkavaara, som ännu inte kan svara på om spelarna missar matchen.

Även mittfältaren Mikael Anderson stod över träningen. Mittfältaren körde egen träning på sidan av då han har problem med ett ben.

– Men det är ingen fara. Han har tagit det lugnt de senaste dagarna, men jag räknar med att han kan spela på måndag, säger Honkavaara.