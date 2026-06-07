Efter knäskadan – Erin Cuthbert återvänder till Chelsea

Chelseas lagkapten Erin Cuthbert har skadat knät illa.

Det var i matchen mellan Skottland och Israel där mittfältaren skadade sig.

Nu återvänder hon till Chelsea för vidare undersökning.

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Erin Cuthbert, 27, har tillhört Chelsea sedan januari 2017 och har blivit en profil i klubben. Sedan en tid tillbaka har hon varit lagkapten i Chelsea och blivit en kugge i Skottlands landslag.

Under fredagens landskamp mot Israel så var olyckan framme för Cuthbert. Hon skadade knät illa grinade illa. Efter en längre tids medicinsk undersökning stod det klart att on inte kunde spela klart.

En knäskada är bekräftad av det skotska förbundet och nu återvänder hon hem till Chelsea för vidare undersökning. London-klubben kommer även kommunicera vad för typ av skada hon ådragit sig.