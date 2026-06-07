Uppgifter: Jérémy Doku förlänger med Manchester City

Jérémy Doku, 24, förlänger med Manchester City.

Det nya avtalet sägs sträcka sig till 2031.

Det uppger transferjournalisten Nicolo Schira.

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Jérémy Doku har tillhört Manchester City sedan augusti 2023. Nu kan han stanna i klubben ännu längre.

Transferjournalisten Nicolo Schira uppger att 24-åringen har skrivit på en förlängning med klubben. Det nya avtalet gäller till 2031 och en löneförhöjning väntas.

24-åringen står noterad för 5 mål och 5 assist på 30 matcher.