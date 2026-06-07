Uppgifter: Jérémy Doku förlänger med Manchester City
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Jérémy Doku, 24, förlänger med Manchester City.
Det nya avtalet sägs sträcka sig till 2031.
Det uppger transferjournalisten Nicolo Schira.
Jérémy Doku har tillhört Manchester City sedan augusti 2023. Nu kan han stanna i klubben ännu längre.
Transferjournalisten Nicolo Schira uppger att 24-åringen har skrivit på en förlängning med klubben. Det nya avtalet gäller till 2031 och en löneförhöjning väntas.
24-åringen står noterad för 5 mål och 5 assist på 30 matcher.
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