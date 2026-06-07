Uppgifter: Juventus närmar sig anfallare

VM-aktuella Alexander Sørloth kan lämna Atletico Madrid.

Juventus uppges vara intresserade.

Det skriver Corriere dello Sport.

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Den norske landslagsanfallaren Alexander Sørloth har under den senaste tiden ryktats vara på väg bort från Atlético Madrid. Bland de klubbar som visat intresse pekas Juventus ut som en av de främsta kandidaterna.

Enligt den italienska tidningen Corriere dello Sport har Juventus nu tagit konkreta steg i jakten på den norske målskytten. Klubben ska ha presenterat ett kontraktsförslag som både Sørloth och hans representanter uppges vara positiva till.

Det ska röra sig om ett fyraårskontrakt och enligt uppgifterna skulle det innebära en löneförbättring jämfört med vad 30-åringen tjänar i Atlético Madrid i dag.

Nästa steg för Juventus blir nu att nå en överenskommelse med den spanska klubben om övergångssumman. Atlético Madrid uppges kräva omkring 30 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 327 miljoner kronor.