Efter snöfall – premiären kan flyttas fram

Degerfors hemmapremiär mot Sirius kan kan få en nya avsparkstid.

Detta efter ett omfattande snöfall över Stora Valla.

Den allsvenska premiären stor för dörren. För Degerfors del väntar Sirius på Stora Valla, en match som kan behöva flyttas till följd av snöoväder.

– Vi vaknade upp till ett Degerfors som var vitt av snö och även gräsmattan var vit på morgonen. Men man börjar skönja grästuvor. Vi är hoppfulla, säger klubbchef Joakim Ekblom till Fotbollskanalen.

Om väderleken är för omfattande kan matchen behöva flyttas fram, enligt Ekblom. Som det ser ut nu är dock målet att spela matchen som planerat.

– Vi är fortsatt positiva och tänker att det ska bli match, säger han.

Matchen mellan Degerfros och Sirius är planerad att sparkas igång vid 15:00.