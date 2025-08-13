Elfsborgs besked: Zeneli skadad
Arber Zeneli tvingades till ett tidigt byte mot IFK Värnamo.
Nu meddelar Elfsborg att stjärnan dragit på sig en skada.
– Arber har ådragit sig en skada i baksida lår och förväntas vara borta en kortare tidsperiod, säger sjukgymnast Tania Nilsson.
Det var precis i början av den andra halvleken av måndagens match mot IFK Värnamo som Elfsborgsstjärnan Arber Zeneli, 30, tvingades lämna planen. Nu meddelar Boråsklubben att 30-åringen har dragit på sig en skada i baksida lår och kommer bli borta en kort period framöver.
– Arber har ådragit sig en skada i baksida lår och förväntas vara borta en kortare tidsperiod, säger klubbens sjukgymnast, Tania Nilsson, i ett uttalande.
Arber Zeneli missade stora delar av säsongsinledningen med IF Elfsborg. Han har stått för ett mål och en assist på sex allsvenska matcher under våren och sommaren.
