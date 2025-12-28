Elfsborgsmålvaktens succé – toppar talanglista

Simon Eriksson fick en hel del förtroende under sin debutsäsong i IF Elfsborg.

Den unge målvakten imponerade han också en hel del.

Nu stärks hans värde ytterligare, detta då han toppar CIES lista för U20-målvakter utanför topp fem ligorna för 2025.

IF Elfsborg knöt till sig den spännande målvakten Simon Eriksson från FC Stockholm inför den gångna säsongen.

Eriksson var utanför truppen under de inledande omgångarna av säsongen, men i den sjudne omgången fick han chansen och efter det var han ordinarie under majoriteten av säsongen.

Även om IF Elfsborg hade en tuff säsong så imponerade den unge burväktaren en hel del och hans fina prestationer har inte gått obemärkt förbi.

Det schweiziska fotbollsinstitutet, CIES, har nämligen nyligen släppt än lista över de bästa U20-målvakterna som inte spelat i en topp fem liga under 2025 och denna lista toppas av Eriksson.

Totalt tilldelas han en poäng på 75,6 av CIES, vilket placerar honom precis före Philadelphia Union-målvakten Andrew Rick.

Ser man till den totala listan, som är oberoende av position, så placerar sig Eriksson på 41:a plats bland U20-spelare.

IF Elfsborg har under året också belönat målvakten för hans fina prestationer, i slutet av augusti skrev han på ett nytt kontrakt med Boråsklubben som sträcker sig över säsongen 2029.