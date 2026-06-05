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Foto: Bildbyrån

Klart: Milojevic klar som ny tränare för Al Nasr

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Moa Jansson
Webbredaktör
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Den tidigare allsvenska tränarprofilen Milos Milojevic har fått ett nytt uppdrag.
Serben tar över Al Nasr i Förenade Arabemiraten inför den kommande säsongen.

Foto: Bildbyrån

Milos Milojevic är tillbaka på tränarbänken. Al Nasr meddelar att den 43-årige serben har utsetts till klubbens nya huvudtränare.

Milojevic har skrivit på ett ettårskontrakt med Dubai-klubben och tar därmed över laget inför nästa säsong.

I Sverige har han tränat Mjällby AIF, Hammarby IF och Malmö FF.

Sommaren 2025 flyttade han till Förenade Arabemiraten för att ta över Sharjah FC. Tiden i Sharjah blev dock kortvarig. Milojevic lämnade klubben i november och har sedan dess varit utan tränaruppdrag.

Nu väntar alltså en ny utmaning i emiratiska Al Nasr.

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