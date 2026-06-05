Uppgifter: Bayern München följer Liverpool-talangen

Bayern München har riktat blickarna mot en av Liverpools mest lovande unga spelare.

Enligt uppgifter finns ett intresse för yttern Rio Ngumoha.

Någon dialog mellan klubbarna ska ännu inte ha inletts.

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Bayern München uppges undersöka möjligheterna att värva Liverpools stortalang Rio Ngumoha.

Enligt The Athletic följer den tyska storklubben den 17-årige ytterns utveckling noggrant. Däremot ska det i nuläget inte finnas några pågående förhandlingar mellan Bayern och Liverpool om en övergång.

Liverpool sägs samtidigt inte ha några planer på att sälja den lovande offensiva spelaren, som anses vara en viktig del av klubbens framtid.

Ngumoha anslöt till Liverpools akademiverksamhet från Chelsea under 2024 och har sedan dess fortsatt sin utveckling i klubben. Trots sin unga ålder har han redan fått speltid i A-laget och står noterad för två mål och en assist på 30 framträdanden.

Han har kontrakt med Liverpool fram till sommaren 2028.