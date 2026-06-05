Uppgifter: Celtic förlänger med Martin O’Neill

Martin O’Neill ser ut att bli kvar i Celtic.

Enligt brittiska uppgifter har den rutinerade tränaren kommit överens med klubben om ett nytt avtal över nästa säsong.

Foto: Bildbyrån



Celtic uppges vara nära att säkra en fortsättning med Martin O’Neill. Enligt Daily Mail har tränaren nått en överenskommelse med den skotska storklubben om ett nytt kontrakt som sträcker sig över den kommande säsongen.

O’Neill har haft en ovanlig väg tillbaka till tränarposten. Han tog först över laget tillfälligt mellan slutet av oktober och början av december som ersättare för Brendan Rodgers. Därefter anställdes Wilfried Nancy som huvudtränare, men när denne fick lämna klubben i januari återvände O’Neill och skrev på ett avtal för resten av säsongen.

Säsongen avslutades framgångsrikt för Celtic, som säkrade både ligatiteln och segern i FA-cupen.