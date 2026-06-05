Frankrike tappar förstaplatsen på världsrankningen inför VM

Frankrike går inte in i sommarens VM som världsetta.

Efter förlusten mot Elfenbenskusten har nationen tappat förstaplatsen på Fifas världsrankning.

Foto: Bildbyrån

Frankrike får lämna över förstaplatsen på Fifas världsrankning bara dagar före VM-slutspelet.

Den franska landslagstruppen föll med 1–2 mot Elfenbenskusten i en träningslandskamp under gårdagen, vilket fått konsekvenser på den senaste rankingen. Frankrike rasar från första till tredje plats.

Ny världsetta är regerande världsmästaren Argentina, medan Europamästaren Spanien klättrar till andraplatsen.

Trots tappet kan rankningsförändringen möjligen ses som ett gott omen för Frankrike. Enligt uppgifter från franska RMC Sport har inget landslag som toppat Fifas världsrankning inför ett VM någonsin lyckats vinna turneringen.