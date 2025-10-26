En siffra som sade allt om AIK:s start
Följ Fotbolldirekt på
Google news
AIK kom fel in i mötet med Häcken.
Ett tidigt baklängesmål och ett Häcken med total dominans sett till hela 83 procent bollinnehav.
Häcken gjorde senast sin kanske bästa match för året med 2-2 mot La liga-klubben Rayo Vallecano.
Och auran från den matchen hade Häcken med sig i inledningen i dag mot AIK.
I tionde minuten kom 1-0 skickligt och måttfullt på huvudet från Filip Helander.
Imponerande – men än mer iögonfallande var hela 83 procent bollinnehav så långt. Göteborgarna uppträdde oerhört bolltryggt.
Med det sagt extra imponerande att AIK har kommit tillbaka och i skrivande stund har 2-1.
Matchen pågår.
Den här artikeln handlar om: