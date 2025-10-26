Prenumerera

Foto: Bildbyrån

En siffra som sade allt om AIK:s start 

AIK kom fel in i mötet med Häcken. 
Ett tidigt baklängesmål och ett Häcken med total dominans sett till hela 83 procent bollinnehav. 

Foto: Bildbyrån

Häcken  gjorde senast sin kanske bästa match för året med 2-2 mot La liga-klubben Rayo Vallecano. 

Och auran från den matchen hade Häcken med sig i inledningen i dag mot AIK. 
I tionde minuten kom 1-0 skickligt och måttfullt på huvudet från Filip Helander. 
Imponerande – men än mer iögonfallande var hela 83 procent bollinnehav så långt. Göteborgarna uppträdde oerhört bolltryggt.
Med det sagt extra imponerande att AIK har kommit tillbaka och i skrivande stund har 2-1. 

Matchen pågår.  

