En siffra som sade allt om AIK:s start 

AIK kom fel in i mötet med Häcken.

Ett tidigt baklängesmål och ett Häcken med total dominans sett till hela 83 procent bollinnehav.

Foto: Bildbyrån

Häcken gjorde senast sin kanske bästa match för året med 2-2 mot La liga-klubben Rayo Vallecano.

Och auran från den matchen hade Häcken med sig i inledningen i dag mot AIK.

I tionde minuten kom 1-0 skickligt och måttfullt på huvudet från Filip Helander.

Imponerande – men än mer iögonfallande var hela 83 procent bollinnehav så långt. Göteborgarna uppträdde oerhört bolltryggt.

Med det sagt extra imponerande att AIK har kommit tillbaka och i skrivande stund har 2-1.

Matchen pågår.