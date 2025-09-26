Malmö FF har valt att sparka Henrik Rydström.

Nu berättar sportchef Daniel Andersson om varför klubben tog beslutet.

– Man kommer till en punkt där man känner att vi måste gör något för att få liv i gruppen, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Henrik Rydströms framtid i Malmö FF har varit omdiskuterad under den senaste tiden. Detta efter blandade prestationer i allsvenskan och en premiärförlust mot Ludogorets i Europa League under onsdagen.

Under fredagen står det klart att de Himmelsblå valde att entlediga huvudtränaren – och detta med omedelbar verkan. Nu berättar MFF:s sportchef, Daniel Andersson, om tankegångarna bakom beslutet.

– Det har varit mycket diskussioner om hur vi ska göra i ett sådant här skede. Anledningen till att vi gör det (ett tränarbyte) är för att få in en ny röst och ny energi i laget, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Man kommer till en punkt där man känner att vi måste gör något för att få liv i gruppen – och där var vi nu. Sen kan man alltid diskutera rätt tidpunkt men där kände vi att vi var nu.

Vidare riktar sportchefen kritik mot sig själv för hur hans lag har presterat under den senaste tiden.

– Jag är ytterst ansvarig för detta och efter säsongen kommer jag att granskas, och jag ska granskas. Jag är extremt självkritisk. Vi har gjort saker som inte varit bra och som vi måste ta tag i efter säsongen. Nu är ett kortsiktigt beslut taget för att få så bra resultat som möjligt, efter säsongen ska vi granska allt annat, avslutar Andersson.

Vad gäller Rydströms ersättare låter Andersson meddela att processen för en ny tränare kommer att pågå fram till januari.