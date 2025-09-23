Ex-allsvenskt proffs dömd till tio års fängelse

Ett tidigare fotbollsproffs med meriter från allsvenskan har dömts till fängelse.

Detta efter att ha gjort sig skyldig till narkotikasmuggling.

Straffet för detta fastställdes till fängelse i tio år och fyra månader.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Det var under tisdagen som Sportbladet var först med att rapportera att en tidigare allsvensk spelare har dömts till fängelse.

De uppger att han har gjort flera säsonger i den svenska högstaligan och åtalades för två fall av synnerligen grov narkotikasmuggling, två fall av synnerligen grovt narkotikabrott samt synnerligen grov vapensmuggling.

Nu står det klart att den förre spelaren döms, för de två fallen av narkotikasmuggling samt ett fall av synnerligen grovt narkotikabrott. Straffet fastställdes i tingsrätten till fängelse i tio år och fyra månader.

Har problem med spelmissbruk

Sedan tidigare har ex-proffset dömts för att ha sålt amfetamin samt försökt att sälja stulen klarinett.

Enligt Sportbladet har den dömde hela tiden nekat till anklagelserna samt svarat ”inga kommentarer” i förhör angående brotten. De uppger även att ex-proffset är spelmissbrukare och att det har satt honom i ekonomiskt tuffa situationer.

Vidare sägs den förre spelaren ha debuterat i allsvenskan som tonåring samt ha spelat i svenska ungdomslandslag.



