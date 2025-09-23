Fifa har tagit beslut om lånetak – kan påverka svenska klubbar

Ett lånetak kommer att införas inom fotbollen.

Detta beslut har Fifa tagit och kommer även att gälla i Sverige.

Detta kommer att klubbas igenom på Svenska fotbollförbundets representantskapsmöte.

Foto: Bildbyrån

Den 28 november är det dags för Svenska fotbollförbundets representantskapsmöte och ett beslut som kommer att tas då är införande at lånebegränsningar från svenska klubbar.

Fifa har beslutat, på globalnivå, att klubbar max får låna ut sex spelare, samt låna in tre spelare. Det står även klart att endast tre spelare får lånas in/ut från samma klubb.

Detta kommer även att gälla för svenska klubbar.

– Fifa ville för några år sedan få till ett tak på hur många spelare en klubb kan ha utlånade och inlånade. Det infördes till 1 juli 2025 och eftersom vi spelar vår/höst valde vi att vänta med att införa det till nästa säsong. Så det här kommer från Fifa, säger SvFF:s Axel Fägerhall till Fotbollskanalen.

Svenska klubbar kan dock komma att gå runt det på ett sätt, detta genom föreningsutvecklande samarbeten. Lånen som genomförs via de samarbetena påverkas inte av taket.

– De informella utlåningarna via sådana samarbeten kommer finnas kvar. Sen tittar vi ju på den frågan separat, säger Axel Fägerhall.

– I Sverige kommer det här bara få konsekvenser för de formella utlåningarna.