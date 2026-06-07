Brasilien slog Egypten – Endrick hjälte

Brasilien mötte Egypten under natten.

Då vann Brasilien med 2–1 efter Endricks avgörande balja.

Foto: Alamy

Brasilien finslipade formen inför VM när laget under natten spelade sin sista träningslandskamp före mästerskapet.

Egypten stod för motståndet och matchen fick en händelserik inledning. Båda lagen gjorde mål inom de första elva minuterna efter att Bruno Guimarães och Mostafa Ziko tagit vara på misstag i motståndarnas försvar.

Till slut var det dock Brasilien som drog det längsta strået. Endrick blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-målet. Stjärnan Neymar Jr, som fortfarande besväras av en skada inför VM, fick däremot följa segern från sidan utan att spela.

I premiären den 14 juni väntar Marocko för Brasilien, innan gruppspelet fortsätter mot Haiti och Skottland.