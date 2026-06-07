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São Paulo, Brazil. 10 juni 2025. Fotboll – kval till 2026 FIFA World Cup qualification: Brazil mot Paraguay på Neo Química Arena.
Foto: Alamy

Brasilien slog Egypten – Endrick hjälte

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Brasilien mötte Egypten under natten.
Då vann Brasilien med 2–1 efter Endricks avgörande balja.

Gama, Brazil. 13 oktober 2024. Endrick från Brazils landslag under en träning på Estádio Bezerrão i Gama, Brasilien. Landslaget förbereder sig inför mötet med Peru i den tionde omgången av de sydamerikanska kvalmatcherna till 2026 FIFA World Cup qualification. Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Alamy Live News.
Foto: Alamy

Brasilien finslipade formen inför VM när laget under natten spelade sin sista träningslandskamp före mästerskapet.

Egypten stod för motståndet och matchen fick en händelserik inledning. Båda lagen gjorde mål inom de första elva minuterna efter att Bruno Guimarães och Mostafa Ziko tagit vara på misstag i motståndarnas försvar.

Till slut var det dock Brasilien som drog det längsta strået. Endrick blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-målet. Stjärnan Neymar Jr, som fortfarande besväras av en skada inför VM, fick däremot följa segern från sidan utan att spela.

I premiären den 14 juni väntar Marocko för Brasilien, innan gruppspelet fortsätter mot Haiti och Skottland.

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