Han har etablerat sig i svenska landslagets startelva.

Kärleken till Örgryte finns dock kvar för Alexander Bernhardsson och inför allsvenska kvalet mot IFK Norrköping skickar han en hälsning.

– Det vore jättekul om Öis tar steget upp. Det finns alltid plats för Göteborgslag i allsvenskan, säger 27-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

2019 spelade Alexander Bernhardsson i Örgryte. Succé direkt i superettan blev det för yttern som värvades till Elfsborg året därpå.

Sedan förra vintern spelar göteborgaren sin fotboll i tyska Holstein Kiel där han gjort sig till ett svenskt landslagsnamn som under hösten blivit ordinarie till höger på Blågults mittfält – men hjärtat klappar fortsatt för Öis som under lördagen spelar det första av två kvalmöten till allsvenskan mot IFK Norrköping.

– Jag kommer titta. Det är två häftiga matcher och jag tror på Öis, jag följer laget och håller tummarna. Det vore jättekul för Göteborg och inte minst för Öis om de tar steget upp. Det var i Örgryte jag inledde min elitkarriär och precis som Elfsborg håller jag Öis varmt om hjärtat.

Allsvenskan har redan tre lag från Göteborg i form av IFK Göteborg, BK Häcken och Gais – men enligt Bernhardsson är det ingen tvekan om att Örgryte också får plats i landets högsta serie.

– Det finns alltid plats för Göteborgslag i allsvenskan. Jag gillar det, säger han leendes.

”Öis har världens chans att gå upp”

Örgryte hade länge en direktplats till allsvenskan efter sin fina säsong i superettan, men tappade sedan mark och slutade trea. Frågan är om göteborgsklubben nu kommer in med lite stukat självförtroende inför matcherna mot Norrköping?

– Det tror jag inte. De har inget att förlora utan de ska bara ut och göra sin grej, inte tänka så mycket. Öis har världens chans att gå upp, säger Bernhardsson.

Vilka tror du tar hem det?

– Jättesvårt att säga. När jag mött Norrköping har de varit otroligt duktiga men nu i år har de inte varit lika bra. Det blir tuffa matcher, men jag hoppas så klart på Öis.