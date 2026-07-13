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Foto: Bildbyrån

Förklarar bänkningen av Siltanen: ”Startat mycket”

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Djurgården valde att bänka Matias Siltanen och starta med Daniel Stensson mot HBK.
Assisterande tränare Christer Mattiasson förklarade skiftet.
– Vi ville ge Stensson chansen, säger han i TV4:s sändning.

Foto: Bildbyrån

Inför matchen mot Halmstads BK stod det klart att Djurgårdens mittfältskugge Matias Siltanen inte återfanns i startelvan. I stället startade Daniel Stensson.

Den finske talangen har den senaste tiden kopplats ihop med en flytt. Djurgårdens assisterande tränare Christer Mattiasson förklarar bänkningen av Siltanen.

– Han (Siltanen) har startat mycket. Men vi har åtminstone tre stycken friska innermittfältare och så vi ville ge Stensson chansen här i dag. Han har sett bra ut på träningarna, säger han i TV4:s sändning.

Det blev Stenssons andra allsvenska start den här säsongen.

Matchen pågår. Följ den här!

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