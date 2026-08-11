Uppgifter: Förre Barcelona-stjärnan klar för MLS

Han är kanske främst förknippad med FC Barcelona.

Nu står det klart att Alexis Sanchez fortsätter sin karriär i MLS och Montreal.

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Sejouren i Sevilla blev ettårig. Alexis Sanchez slutar dock inte med fotbollen för det.

I stället står det nu, enligt transfergurun Fabrizio Romano, klart att 37-åriga chilenaren flyttar till Kanada och MLS-klubben Montreal för ett tvåårskontrakt.

Sanchez slog igenom i Udinese innan han bildade anfallstrio med Lionel Messi och Neymar i FC Barcelona.

Han har också representerat Premier League-giganterna Arsenal och Manchester United samt Inter och Marseille.

I landslaget har det blivit 51 mål på 168 matcher.