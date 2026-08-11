Örebros kris fortsätter – elva matcher utan seger

Norrby tog emot Örebro SK under måndagskvällen.

Hemmalaget tog en tydlig seger och detta innebär att Örebros kris fortsätter.

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Örebro SK är fortsatt fast i botten av superettan.

Inför måndagens möte med Norrby låg ÖSK på 14 plats och jagade en efterlängtad seger. I förra omgången tappade laget en 1-0-ledning till 1-3-förlust hemma mot nästjumbon IFK Värnamo – efter tre insläppta mål på bara sju minuter.

Nu väntade ytterligare en måstematch, denna gång borta mot tabelltolvan Norrby.

Örebro fick en lovande start, men det var hemmalaget som tog ledningen i den 21 minuten. Azeez Temitope Yusuf höll sig framme och spräckte nollan.

Åtta minuter senare kom även 2-0. Joel Hjalmar fick träff från distans och skickade in bollen bakom Jakub Ojrzynski.

– Vad är det för mål? Det är en alldeles underbar högerträff, sa TV4-kommentatorn Albin Skur.

I stället fick Örebro in en viktig reducering precis före paus. Ahmed Yasin satte 1-2 och gav gästerna nytt hopp inför den andra halvleken.

I halvtidsintervjun var Yasin dock långt ifrån nöjd med lagets insats.

– Först och främst måste vi våga spela fotboll och inte vara rädda för att göra misstag. Vi måste visa karaktär och visa att vi vill någonting. Det ska vi göra i andra halvlek, sa han till TV4.

Örebro öppnade den andra halvleken starkt och fem minuter efter paus var Yasin nära att kvittera. Anfallaren nickade mot mål, men Sebastian Banozic stod för en fin räddning.

Drygt en timme in i matchen tvingades Örebro till ett byte. Jacob Ouro Ortmark fick en boll skjuten i huvudet från nära håll och kunde inte spela vidare. Samuel Wikman ersatte honom.

I stället punkterade Norrby matchen i slutminuterna. Hugo Tilly satte 3-1 och säkrade tre viktiga poäng för hemmalaget, som därmed klättrade upp på säker mark.

För Örebro SK innebär förlusten att laget nu har gått elva matcher utan seger. Senast ÖSK vann var mot IFK Värnamo den 12 maj.