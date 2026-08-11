Klart: Hammarby tappar ännu en talang – klar för Blåvitt

Hammarby tappar en talang.

Nicole Molin är klar för IFK Göteborg och elitettan.

– Det är en stor klubb med fantastiska supportrar och jag längtar efter att få dra på mig den blåvita tröjan, säger Nicole Molin via Blåvitts uttalande.

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Nicole Molin är en av Sveriges bästa försvarstalang. Hon var varit en given del av Hammarbys F19-lag och även varit med och tränat med A-laget. Hon har också varit en kugge i ungdomslandslagen.

Nu tar hon nästa steg i karriären. Hon lämnar Hammarby för spel i elitettan och storsatsande IFK Göteborg.

– Jag känner att det här är rätt miljö för att ta nästa steg i min karriär och etablera mig på seniornivå. Det är en stor klubb med fantastiska supportrar och jag längtar efter att få dra på mig den blåvita tröjan och spela på Valhalla, säger Nicole Molin via Blåvitts uttalande.

Peter Svanström, sportchef A-lag Dam:

– Det är ett kvitto för hela vår verksamhet att vi lyckas rekrytera en talang av Nicoles kaliber. Vi tror starkt på hennes potential och ser henne som en spelare som kan utvecklas mycket i vår miljö. Att knyta till oss spelare med höga ambitioner är en viktig del av vår strategi, och vi är glada över att Nicole ser IFK Göteborg som det bästa steget för henne.

IFK Göteborg ligger trea i elitettan. Molin skriver på ett femårsavtal.