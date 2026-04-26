Förklarar udda bytet i derbyt: ”Ett enkelt val”

Med 20 minuter kvar av derbyt byttes anfallaren Kristian Lien ut.

Hans plats övertogs av mittbacken Leon Hien.

– Vi hade inga andra alternativ, säger Jani Honkavaara efter matchen.

Kristian Lien gav Djurgården ledningen i Stockholmsderbyt efter bara nio minuter. När klockan passerat minut 70 valde Jani Honkavaara att byta ut sin norska anfallare. Hans ersättare? Mittbacken Leon Hien.

– Lien var helt tömd så vi valde att byta ut honom. Och sett till vår trupp i dagsläget så är Joel Asoro och Leon Hien våra enda alternativ, säger Jani Honkavaara efter derbymatchen mot Hammarby.

Djurgården hade redan bytt in Joel Asoro och Honkavaara föredrog att spela hemvändaren på kanten.

– Det var ett enkelt val. Vi hade inga andra anfallsalternativ på bänken, menar han.

Leon Hien var inte den enda Djurgårdsspelaren som fick spela på en ovan position i derbyt. Ytterbacken Adam Ståhl, som gjorde comeback efter en längre skadefrånvaro, fick hoppa in som offensiv mittfältare med tio minuter kvar.

Honkavaara pekar på lagkaptenens styrka på fasta situationer, både offensivt och defensivt, som en anledning till det oortodoxa bytet.

– Det är lite samma som med Leon Hien, säger Djurgårdstränaren och fortsätter:

– Våra andra alternativ hade varit Alexander Andersson eller Ahmed Saeed. Vi valde att sätta en rutinerad spelare med erfarenhet från derbymatcher. Vi litade på att han skulle bidra med lugn och energi. Jag tycker att Adam gjorde det okej, avslutar DIF-tränaren.

Matchen mellan Djurgården och Hammarby slutade 1–1 efter att Nahir Besara kvitterat för Bajen i den andra halvleken.