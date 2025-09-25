Förre ÖSK-tränaren på plats hos Bajen: ”Fantastiskt”

Hammarby fick besök av förre ÖSK-tränaren Sreten Kenic på Årsta IP.

Kenic har tidigare jobbat med flera i Bajens stab under sin tid i IFK Värnamo.

– Det var dags igen att vi träffades, säger 39-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under Hammarbys torsdagsträning blev det bekant besök på Årsta IP. På plats befann sig Örebro SK:s förre tränare Sreten Kenic. 39-åringen har förflutet i IFK Värnamo och känner de flesta i Hammarbys nuvarande tränarstab.

– Jag jobbade med grabbarna som är i Hammarby just nu. Det är alltid kul och trevligt att träffa grabbarna och prata om fotboll, så det var jättetrevligt, säger Kenic till FotbollDirekt.

Hur var det att vara på plats?

– Det var fantastiskt, 20 grader och se en fotbollsträning live när de spelar ”Bielsa”, alltså elva mot elva, som vi också gjorde i Örebro.

39-åringen var tidigare tränare för IFK Värnamos P19-lag. Detta under samma tid som Kim Hellberg basade över A-laget tillsammans med assisterande tränare David Selini. Personer som Kenic står nära.

– Jag känner Kim (Hellberg), Dusan (Babic) men framförallt David Selini. Jag fick vara med dem på morgonen under videopass sen efter det snackade vi fotboll och bytte lite ideér och sånt så det var jätteskönt och fint. Det finns alltid nya saker i fotboll, du vet. Vi träffades senast i december innan jag tog över Örebro så jag kände att det var dags igen att vi träffades. Byta lite ideér.

Foto: Bildbyrån

Hyllar Hammarby

Den förra Värnamo-duon (Hellberg och Selini, reds. anm.) har gjort succé i Hammarby och är med och slåss om ett SM-guld. En utveckling som Kenic har lagt märke till.

– De har utvecklats enormt, de har revolutionerat Hammarby kan man säga. Oavsett om de säljer spelare så hittar de nya spelare och implementerar dem i sina ideér, så på det sättet är jag imponerad över hur de jobbar. Jag vet också att det är en strategisk väg som Adrian (von Heijne) och ”Micke” (Mikael Hjelmberg) fattar hur de ska bygga ett starkt Hammarby långsiktigt. Jag är imponerad över hur de lyckades både förra året och med Europa och nu för ett SM-guld.

Framtiden

Vad gäller Kenic framtid är det oklart. Tränaren fick sparken av ÖSK i våras efter en tuff inledning på säsongen i superettan. Samtidigt är han positiv till att det ska lösa sig till nästa år.

– Absolut, jag hoppas, jag hoppas från januari…sådana saker sköter min agent så just nu är jag fokuserad på min familj och jag hoppas att från januari kunna komma tillbaka på banan.

Något konkret?

– Nej, det blir otacksamt för inget är klart så det kommer inte bli bra från något håll att jag säger mer, avslutar Kenic.